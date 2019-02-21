"جثة عين شمس ومصابة حادث انفجار الدرب الأحمر".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

فيديو| حلاوتهم لوفد "الداخلية": "ضابط فداني بروحه"

زار وفد من قيادات وزارة الداخلية بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المصابين المدنيين في حادث انفجار الدرب الأحمر.

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أخفوا جثتها حتى تعفنت.. تفاصيل التحقيقات في مقتل ربة منزل على يد زوجها وعشيقته

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها وعشيقته وآخرين بعين شمس.

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المحكمة تحدد شروط أحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي ضمن المبالغ المحسوب عليها في المعاش بنسبة 80% من مجموع قيمته.

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اغتصب ابنته وألقى رضيعها في الزبالة.. الجنايات تعاقب كهربائي بالسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لكهربائي بتهمة اغتصاب ابنته المعاقة ذهنيًا وإلقاء رضيعها في القمامة بعدما حملت منه سفاحا.

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شاهد| اعتداء وحشي على طفل تدخل للدفاع عن والده فأصيب بعاهة مستديمة

رصدت إحدى كاميرات المراقبة في منطقة السلام، لحظة اعتداء شابين على الطفل "معاذ" خلال مشاجرة نشبت بينهما أمام والد الثاني.

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الدفاع بقضية "مقتل ميادة أشرف": المتهمون ذهبوا لمساعدة المصابين والتضامن معهم

قال فريق الدفاع عن المتهمين بقضية "مقتل ميادة أشرف" وآخرين، أن عددا من المتهمين ذهبوا لمكان الواقعة لأجل التعبير عن الرأي وآخرين للمساعدة والتضامن مع المواطنين.

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