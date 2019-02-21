محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها وعشيقته وآخرين بعين شمس.
وأوضحت التحقيقات أن قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة أحد الجيران، وبالانتقال عثر على جثة ربة منزل تدعى "آية. ر"، واعترف الزوج ووالدته بقتلها.
وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات بين الزوجة المجني عليها وحماتها "زينب م" ودائمين تبادل الضرب. ويوم الواقعة حدثت مشادة تطورت إلى قيام والدة الزوج بضرب الضحية بـ"عصاية المقشة" حتى سقطت على أرض في وجود الزوج "أيمن. ا" الذي لم يتدخل فلفظت زوجته أنفاسها الأخيرة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استعان بعشيقته (جارته) ووالده لإخفاء الجثة، فلفوها بأكياس بلاستيكية وسجادة ووضعوها بأحد حجرات الشقة، تمهيدًا للتخلص منها، لكن انبعاث رائحة تعفن الجثة بعد مرور 3 أيام على إخفائها.
وأضافت التحقيقات أنه كان هناك خلافات بين الزوج وزوجته بسبب خيانتها مع جارتهما وقوله إنه ينوي الزواج بها، وأن الأخيرة متورطة فقط في جريمة التستر على الجثة.
وقرر قاضي المعارضات حبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، وصرحت النيابة بتشريح ودفن الجثة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخفوا جثتها حتى تعفنت.. تفاصيل التحقيقات في مقتل ربة منزل على يد زوجها وعشيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.