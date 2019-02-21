فيديو| حلاوتهم لوفد "الداخلية": "ضابط فداني بروحه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

زار وفد من قيادات وزارة الداخلية بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المصابين المدنيين في حادث انفجار الدرب الأحمر.

وقالت حلاوتهم زينهم إبراهيم التي أصيبت أثناء مرورها بمكان الحادث للوفد "شوفت واحد بيجري من الضباط ناحية الإرهابي، وضابط تاني فداني بروحه الله يرحمه.. مش متخيلة يحصل كده في حتة شعبية زي عندنا".

جاء في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الحسين الجامعي، الذي جرى إيداعها به، أن الإصابات عبارة عن جرح غائر بالفخد اليمنى، وشرخ في عظام القدم اليمنى.

وأكد الطفل حسن محمد، المصاب في الحادث "بنحب بلدنا ومع الشرطة والجيش دايما".

Advertisements

وزار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة من جراء إصابتهم أثناء مشاركتهم بمأمورية ضبط العنصر الإرهابى الذي فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

كانت وزارة الداخلية قالت- في بيان لها- إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.