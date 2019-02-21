الداخلية: مصرع "تباع" في انفجار أسطوانة أكسجين بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

لقي "تباع" يعمل على سيارة نصف نقل مصرعه إثر انفجار أسطوانة أكسجين بمنطقة كفر العرب بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

ورد بلاغ قسم شرطة الأربعين بالسويس، بانفجار أسطوانة أكسجين بمنطقة كفر العرب بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام "محمود.ح"، 23 سنة، تباع سيارة نصف نقل رقم "ط س ع 6897" برفع الأسطوانة من الصندوق الخلفي للسيارة بقيادة "جوهر.م"، 32 سنة، وإلقائها بالأرض انفجرت به، مما أدى إلى إصابته ببتر بالقدمين ونزيف بالبطن، وتوفى أثناء إسعافه.

وبسؤال قائد السيارة المُشار إليه أيد ما سبق ولم يتهم أحد، جاري نقل الجثة لأقرب مستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.