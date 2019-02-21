مصدر: مجهولون أمطروا سائقا بـ 10 طلقات في "مقابر أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات جديدة في واقعة العثور على جثة شخص ملقاة بمنطقة المقابر في أكتوبر. وقال المصدر إن الجثة لسائق يرتدي ملابسه وبحوزته متعلقاته الشخصية، لافتا بأن المناظرة أثبتت تعرض المجني عليه لإطلاق نار أكثر من 10 طلقات بالجسم. أضاف المصدر أن فريق بحث يفحص علاقة الضحية، والوقوف على وجود خلافات بينه وآخرين ترقى لحد القتل. وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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