تأجيل دعوى لإلغاء قرار الامتناع عن نقل السفارة المصرية إلى القدس لجلسة 4 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري مفوضين، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، طالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن نقل السفارة المصرية من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، لجلسة 4 أبريل المقبل؛ للاطلاع وتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٥٦٩٦لسنة ٧٢" قضائية كل من رئيس الجمهورية، بصفته ووزير الخارجية وشيخ الأزهر والبابا تواضروس.
وذكرت الدعوى أن الأزهر الشريف هو المسئول عن نشر علوم الإسلام بمصر والعالم، وكذلك الكنيسة المصرية مسئولة عن الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف ضد قرار الرئيس الأمريكي.
وأضافت الدعوى، أن مصر والدول العربية مدعوه لنقل سفارتها إلى القدس الشريف وكذلك جميع الدول العربية، وأيضًا لابد من اتخاذ كافة الإجراءات لوقف قرارًا الرئيس الأمريكي.
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