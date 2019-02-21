مباحث التموين تداهم الأسواق وتضبط 94 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 94 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات الصناعات الغذائية وثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 15,750 طن "بامية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لإنتاجه وتصنيعه سلع غذائية عبارة عن "زيت طعام، خل طعام" مغشوشة، مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عيها اسم وعلامة تجارية مقلدة لكبرى الشركات.

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وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 15 طن مستلزمات إنتاج "زيت صويا خام، خل طعام خام"، عدد 286 عبوة مدون عليها إحدى العلامات التجارية المقلدة، 14,340 ألف عبوة زيت طعام وخل طعام منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الأسماك المملحة والمدخنة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، لإنتاجه وتصنيعه كمية كبيرة من الأسماك المدخنة، مستخدماً ملح سياحات غير صالح للإستهلاك الآدمى، وتم ضبط كميات قدرها 500 كيلو جرام مستلزمات إنتاج ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية، 880 كيلو جرام رنجة منتج نهائي معبأة وغير مدون عليها أية بيانات تجارية أو تواريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها 633 كيلو جرام مقطعات لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطري ومفتشى الأغذية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة .