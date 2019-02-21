أخبار مصر | الوزراء يوجه بسرعة طرح قطع الأراضي اللازمة لإقامة مصانع مدينة الجلود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوجه بسرعة طرح قطع الأراضي اللازمة لإقامة مصانع مدينة الجلود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، وذلك بحضور وزراء: المالية، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وفى بداية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالإعداد لطرح قطع الأراضي اللازمة لإقامة مصانع عليها، بعد تسعيرها بشكل مناسب، والانتهاء من توصيل المرافق لها، كما كلّف بالإسراع فى معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعروضة، وسرعة إنهاء إجراءات توريد وتركيب عدّادات المياه والكهرباء مُسبقة الدفع للمصانع التى بدأ تشغيلها.

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وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى الانتهاء فى ديسمبر الماضى من تنفيذ أعمال الجزء الثانى من المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصناعيّ، والتى بدأت فى 15 إبريل 2017.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، أوضح المتحدث، أنه جارٍ حاليا التنسيق لباقى أعمال المنشآت، والتى تتضمن مصنع الكيماويات وصناعات جلدية ووحدات المدابغ التكميلية، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة محطة الصرف الصحى وأعمال الصيانة والتشغيل فى المرحلة المستقبلية.