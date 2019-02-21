أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يعلن عن مسابقة الشخص المثالي في الأسرة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يعلن عن مسابقة الشخص المثالي في الأسرة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المجلس القومي لشئون الإعاقة، احتفالا بعيد الأسرة المصرية مسابقة لاختيار الشخص المثالي في عدد من الفئات والتي منها، أم ذات إعاقة، أم لأبناء ذوي إعاقة، أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة، أب مثالي لأبناء من ذوي الإعاقة، أخ - أخت من ذوي الإعاقة.

وأعلن القومي لشئون الإعاقة، عن عدة معايير للاختيار تتضمن مدى دعم المتقدمين للمسابقة في تحفيز الأسرة في الحفاظ والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية وقدرتهم على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية الأبناء والقدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح المجلس، ضرورة أن يكون للمتقدمين قصة كفاح فى تربية الأبناء أوالأخوة أو الأخوات من ذوي الإعاقة؛ والمحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبناؤهم أو إخواتهم في المجتمع والوصول بهم للتفوق في المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو المناصب القيادية.

وأضاف القومي للإعاقة، أن يكون أبناؤهم أو إخواتهم حصلوا على شهادات تعليمية أو وظائف عدا حالات الإعاقة الذهنية؛ وألا يقل السن للمتقدم عن 50 عامًا ويستثنى من السن الأخت أو الأخ أو الابنة أو الإبن.

ووضع المجلس، عدة شروط للمسابقة منها ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد ؛ وألا يكون قد سبق تكريم المتقدمين في مسابقات مماثلة.

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وأعلن المجلس القومي لشئون الإعاقة في شروطه أن يوضع في الاعتبار معيار تعليم الأبناء كأولوية مع تفضيل الأعلى درجة فى المستوي التعليمي ؛ وأن يوضع في الاعتبار الأم التي لم تحصل على قدر كاف من التعليم ؛ لكنها استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وشجعت الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة.

وأكد المجس القومي لشئون الإعاقة عن عدة إجراءات للترشح منها: أنه على من يريد الترشح ملء الاستمارة على الرابط التالي: https:goo.glformscb1o5ng3dkivt52D2؛ مع إدراج كافة المرفقات الخاصة بالمستندات المطلوبة ومنها: كارنيه الإعاقة للمترشح والأبناء إن وجد - صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح - صورة من المؤهل للمترشح والأبناء - صورة من شهادات ميلاد الأبناء - صورة من شهادات التقدير والأوسمة والجوائز - فيديو 3 دقائق عن قصة النجاح مع الأبناء يدرج بالاستمارة.

وأوضح "القومي للإعاقة"، أن آخر موعد لملء الاستمارة على الرابط الإليكتروني يوم السبت الموافق 2 مارس 2019.

ومن جانبه أكد المجلس القومي لشئون الإعاقة أنه سيتم تكريم الفائزين في إحتفالية سينظمها المجلس خلال شهر مارس 2019.