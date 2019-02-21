أخبار مصر | حتى لا ننسى.. مشهد اغتيال الشهيد هشام بركات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتى لا ننسى.. مشهد اغتيال الشهيد هشام بركات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم، استفزازهم لمشاعر الشعب المصري، وقامت لجانهم الإلكترونية بمحاولات جديدة في تزييف الحقائق، على خلفية اعدام المتهمون الـ9 في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين باغتيال هشام بركات، أمس، وهم : "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

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الجدير بالذكر أن المتهمين، قاموا باغتيال النائب العام في يونيو 2015 أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهي واحدة من جرائم عديدة نفذها عناصر الجماعة الإرهابية في حق الشعب المصري.