أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يتابع واقعة حبس امرأة لأبناء زوجها.. والداخلية: تم إيداع الأطفال في مؤسسات رعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يتابع واقعة حبس امرأة لأبناء زوجها.. والداخلية: تم إيداع الأطفال في مؤسسات رعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع المجلس القومي لشئون الإعاقة مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، واقعة حبس امرأة لأبناء زوجها من ذوي الإعاقة داخل عشة فراخ بدون طعام" وذلك في إطار الحفاظ على حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بأنه تم تحرير محضر رقم (٢٠١٦٣٠٤) إداري قسم شرطة غرب النوبارية ضد الزوجة، فقررت النيابة العامة حبسها ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد اعترافها بأنها قامت بحبسهما لقضاء حاجتهما (لا إراديًا) لعدم رغبتها في تواجدهما بالمسكن لعدم قدرتها على رعايتهما، وبعرض المتهمة على محكمة وادي النطرون الجزئية قررت حبسها ١٥ يومًا احتياطيًا.

وأفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في رده على المجلس القومي لشئون الإعاقة بأنه تم إيداع الطفلين الذي لم يتجاوز عمرهما ١٦ عامًا بإحدى مؤسسات الرعاية والتنمية المجتمعية.

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