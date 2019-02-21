أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يتابع واقعة حبس امرأة لأبناء زوجها.. والداخلية: تم إيداع الأطفال في مؤسسات رعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يتابع واقعة حبس امرأة لأبناء زوجها.. والداخلية: تم إيداع الأطفال في مؤسسات رعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابع المجلس القومي لشئون الإعاقة مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، واقعة حبس امرأة لأبناء زوجها من ذوي الإعاقة داخل عشة فراخ بدون طعام" وذلك في إطار الحفاظ على حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبه أفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بأنه تم تحرير محضر رقم (٢٠١٦٣٠٤) إداري قسم شرطة غرب النوبارية ضد الزوجة، فقررت النيابة العامة حبسها ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد اعترافها بأنها قامت بحبسهما لقضاء حاجتهما (لا إراديًا) لعدم رغبتها في تواجدهما بالمسكن لعدم قدرتها على رعايتهما، وبعرض المتهمة على محكمة وادي النطرون الجزئية قررت حبسها ١٥ يومًا احتياطيًا.
وأفاد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في رده على المجلس القومي لشئون الإعاقة بأنه تم إيداع الطفلين الذي لم يتجاوز عمرهما ١٦ عامًا بإحدى مؤسسات الرعاية والتنمية المجتمعية.
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إنه تقرر مد فترة تقديم أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 25 فبراير 2019، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتيسير على المتقدمين.
وأضاف عمر، أنه من المقرر انتهاء المهلة المحددة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الإثنين المقبل، بدلا من اليوم الخميس 21 فبراير2019، كما كان محدد مسبقا.
وأشار نائب الوزير لشؤون المعلمين، إلى أن مد الفترة جاء لإعطاء مهلة المتقدمين في المسابقة لاستكمال الأوراق المطلوبة وتسليمها إلى الإدارات التعليمية في الموعد الجديد.
وأوضح أن قرار تمديد المهلة لن يعطل إجراءات فحص مستندات الذين سلموا ملفاتهم بالفعل لكى يتم إنجاز العمل وفق الجدول الزمنى المحدد مسبقا.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.