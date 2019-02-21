أخبار مصر | "التعليم": مد مهلة تقديم أوراق مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": مد مهلة تقديم أوراق مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إنه تقرر مد فترة تقديم أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 25 فبراير 2019، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتيسير على المتقدمين.

وأضاف عمر، أنه من المقرر انتهاء المهلة المحددة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الإثنين المقبل، بدلا من اليوم الخميس 21 فبراير2019، كما كان محدد مسبقا.

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وأشار نائب الوزير لشؤون المعلمين، إلى أن مد الفترة جاء لإعطاء مهلة المتقدمين في المسابقة لاستكمال الأوراق المطلوبة وتسليمها إلى الإدارات التعليمية في الموعد الجديد.

وأوضح أن قرار تمديد المهلة لن يعطل إجراءات فحص مستندات الذين سلموا ملفاتهم بالفعل لكى يتم إنجاز العمل وفق الجدول الزمنى المحدد مسبقا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.