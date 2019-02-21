أخبار مصر | تقرير من "الكيمياويات" لـ"مدبولي" لوقف توسيع شارع 38 بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير من "الكيمياويات" لـ"مدبولي" لوقف توسيع شارع 38 بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نقابة العاملين بالكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، في تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لوقف إجراءات تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية بهدم أحد القلاع الصناعية المملوكة للدولة من أجل توسيع شارع رقم 38 بمنطقة سموحة.

وكشف "حمدي" في تقريره الذي أرسله للجهات الرقابية والسيادية، أن تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية بشأن توسيع الشارع إلى 30 مترا داخل عمق مصانع الشركة سيقضي تماما على إنتاج صناعة الكاوتشوك التي تنفرد بها الشركة، ويؤدي القرار إلى تشريد نحو 2000 من العمال والفنيين.

وتسائل التقرير، لماذا الإصرار على تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية رقم 423 لسنة 2017 في هذا التوقيت، والذي بدأت فيه الشركة تنفيذ اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع حديث لكي يقوم بتغطية احتياجات مصر والدول الإفريقية والشرق الأوسط من الكاوتشوك وهو ما يتعارض شكلا وموضوعا مع توجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ومن جهته أكد مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة النقل والهندسة، أن قرار محافظ الإسكندرية بتوسيع الشارع سيؤدي إلى توقف الإنتاج كلية لوجود محطات الغلايات وأبراج المياه ومصنع الرادياتير الملاكي وخطوط الكهرباء والمبنى الإداري للشركة، مؤكدين أن القرار جاء في غيبة الإدارة ولم يعرض على الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للنقل والهندسة.