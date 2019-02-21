أخبار مصر | انتخاب مصر رئيسا لمجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخاب مصر رئيسا لمجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزارى الإفريقى للأرصاد الجوية (AMCOMET - 4) الذى تستضيفه مصر هذا العام، انتخاب الفريق يونس المصرى رئيسا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية فى دورته الجديدة.

وأعرب وزير الطيران يونس المصري، عن سعادته لاختيار مصر لرئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء الأفريقى بمجال الأرصاد الجوية، والتى تعكس مدى ثقة الأشقاء الأفارقة فى القدرات والخبرات المصرية فى هذا المجال .

وتستضيف وزارة الطيران المدنى، ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، الذي تبدأ فعالياته اليوم السبت وحتى 23 من فبراير الجارى، بمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية ومن الوزراء المعنيين بالأرصاد الجوية بالقارة.

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ويأتي ذلك فى ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز تواجدها الدائم داخل القارة الأفريقية، ولأهمية دور مصر الريادى فى أفريقيا وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

ومن المقرر أن تشارك ٣٢ سيدة من مختلف الدول الأفريقية بمؤتمر القيادات النسائية فى مجال الأرصاد الجوية، والذى بدأ فعالياته صباح اليوم ويستمر حتى غدًا الأحد، وذلك إيمانا بأهمية الدور الذى تلعبه المرأة في مختلف المجالات، وتماشيا مع توجه الدولة بتعظيم هذا الدور وتمكين المرأة الأفريقية وتشجيعها على تقلد المناصب القيادية.

كما ستتناول أجندة أعمال هذا المؤتمر اجتماعا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية والبالغ عددهم ٢٩ وزيرا يوم الخميس الموافق ٢١ فبراير، برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وكذا اجتماعًا لرؤساء الأرصاد الجوية بأفريقيا.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تعميق العلاقات الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية وتبادل الخبرات والبحوث والتدريب فى هذا المجال، وكذلك مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الأفريقية.