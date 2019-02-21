مصر | لأول مرة في تاريخ قضايا الآداب.. المؤبد لـ6 متهمين وسنة لـ25 في جلسة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة في تاريخ قضايا الآداب.. المؤبد لـ6 متهمين وسنة لـ25 في جلسة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في واحدة من أقوى الأحكام على مدار تاريخ قضايا الآداب في مصر، قضت محكمة جنح قصر النيل بالسجن لمدة 175 سنة على 25 متهما بينهم 6 بأحكام المؤبد في قضية إدارة ملهى ليلي لأعمال الدعارة وحيازة مواد مخدرة في القضية رقم ١٣٩٤٥ لسنه ٢٠١٨.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للواء زكي زمزم مدير الأدارة العامة لمباحث الأداب مفادها قيام قوادة تدعى ليلى، 65 سنة، وشهرتها جميلة بإدارة ملهى ليلي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، للأعمال المنافية الآداب وتقديم النسوة الساقطات للرجال بمقابل مادي وبدون تميز ودلت تحريات العقيد أحمد طاهر الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأداب حينها أن المتهمة تستعين بـ5 آخرين لإدارة الملهى الليلي بينهم 2 بودي جارد، و19 فتاة في الترويج للمكان بالأفعال الفاضحة واستدراج الرجال وراغبي المتعة الحرام.

وكما دلت التحريات أن المتهمين يقومون بترويج المواد المخدرة في مكان مخصص لذلك داخل الملهى الليلي وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة الملهى والقبض على المتهمة و5 يشاركونها في إدارة الملهى و19 فتاة أخرى وبفحص الأحكام الصادرة ضدهم تبين أنهم هاربين من 37 حكمًا وبعرضهم على النيابة أمرت باحالتهم إلى محكمة جنح قصر النيل والتي أصدرت أحكاما بالمؤبد في الشق الجنائي على 6 متهمين منهم بالسجن المؤبد، كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة سنة واحدة لكل متهم في قضية الجنحة.