اليوم.. قطع المياه 20 ساعة عن مدينة نصر

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قطع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد قطع المياه عن المناطق التالية (المنطقة السادسة، المنطقة الثامنة، الحي الثامن، جميع مشروعات حسن المأمون، شارع الطاقة، بنك التعمير والإسكان، المبعوثين، القضاة، شروق النادي الأهلي)، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة مساء اليوم، وحتى الساعة الرابعة عصر غد الجمعة، وذلك نظرا لأعمال تطوير شارع مصطفى النحاس، والتي تستلزم ربط خط المياه الجديد بقطر 400 مم زهر مرن بدلا من الخط المتهالك.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الخدمية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.يذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت، قطع المياه عن عدة

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