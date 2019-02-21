انت الان تتابع ألمانيا.. مقتل شخصين في إطلاق نار بميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل شخصين على الأقل، في إطلاق نار بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، مشيرة عبر حسابها على "تويتر"، إنها نشرت عددت كبير من قوات الأمن في المدينة على الفور، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الحادث وملابساته، إذ اكتفت بالتأكيد على السيطرو على الأوضاع. قائلة في تغريدتها: "سيطرنا على الوضع. لا يوجد خطر في الوقت الراهن"، وأوضح متحدث باسم الشرطة سفين مولر، أنه "لا مؤشرات على دوافع إرهابية في الواقعة"، مضيفا "لم يعد هناك خطرا على الناس.. ليس لدي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي".

وأضاف متحدث الشرطة، أن القتيلين رجلان، وأن أحدهما أطلق الأعيرة النارية، ولا يوجد ما يشير إلى إصابة أحد آخر بأذى، وفق ما نقلت رويترز.وذكرت مجلة "فوكس" الألمانية، أن حادث إطلاق نار في ميونيخ، تسبب في مقتل شخصين، من بينهما مطلق النار، وقال سكان من المدينة إنهم سمعوا دوي إطلاق النار، بحسب سكاي نيوز.وأوضحت