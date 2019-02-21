انت الان تتابع لأول مرة منذ غرق عبارة السلام..تشغيل خط بورتوفيق جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عبارة السلام
أعلن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء بحري أيمن صالح، عن عودة تشغيل الخط الملاحي بين ميناء "بورتوفيق" بالسويس وميناء "جدة" السعودي بعد توقف دام 13 عاما ، بعد غرق العبارة "السلام 98"، موضحا أنه تم تفعيل قرار وزير النقل رقم 373 لسنة 2014 باعتبار الرحلة البحرية "بوتوفيق - جدة" رحلة دولية خاصة، ما سيساهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية، وذلك من شأنه جذب خطوط ملاحية للعمل على الخط البحري، وتم التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لتفعيل القرار الذي سيفتح باب فرص العمل لآلاف من أبناء محافظة السويس والاستفادة من ميناء بورتوفيق وبنيته التحتية وأرصفته وصالاته.
وأكد صالح، في بيان له، اليوم الخميس، أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحي لأي عدد من السفن، إذ تتوافر كافة الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء بمعرفة إدارة شرطة ميناء بورتوفيق.من جانبه، قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، أن إعادة تشغيل الخط الملاحي سوف يساهم في عودة الحياة للحركة التجارية
وأكد صالح، في بيان له، اليوم الخميس، أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحي لأي عدد من السفن، إذ تتوافر كافة الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء بمعرفة إدارة شرطة ميناء بورتوفيق.
من جانبه، قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، أن إعادة تشغيل الخط الملاحي سوف يساهم في عودة الحياة للحركة التجارية للمحافظة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
يذكر أن "السلام 98" عبارة بحرية مصرية عائدة لشركة السلام للنقل البحري، غرقت يوم 3 فبراير 2006، في البحر الأحمر، وهي في طريقها من ضبا المدينة السعودية العائدة من منطقة تبوك إلى سفاجا، وكانت تحمل 1312 مسافرا و98 من طاقم السفينة، وتم بناء السفينة في عام 1970 من قبل شركة Italcantieri S.p.A لصنع السفن الكبيرة في إيطاليا وأطلقت الشركة تسمية بوكاشيو Boccaccio على السفينة.
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