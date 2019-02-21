شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مشاكل توزيع الأسمدة دفعت الحكومة للتفكير في بديل جديد للدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشكلات توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دفعتنا إلى أن نفكر في تحويل الدعم الحالي للأسمدة إلى دعم نقدي يتم صرفه من خلال «كارت الفلاح» بدلا من دعم شيكارة السماد، فالمشكلة التي تواجهنا أيضا أن مصانع الأسمدة غير ملتزمة بتوريد الكميات المطلوبة منها أيضا.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال احتفالية جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي وحضور المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والري في الجمعية، إنه كان ضد سياسة تحرير الأسمدة، ولكن أثناء موسم الزراعة الصيفي قمنا بعمل منظومة من أجل الحد من المستفيدين من التجارة في الأسمدة ومنع تسربها إلى السوق السوداء، قائلا: «الجرار اللي بيشيل ١٠٠ طن شايل ١٠٠ ألف جنيه فرق سعر وكل ما كان الفرق بين السعر المدعم والحر كبير كلما كانت النفوس والذمم الخربانة أكثر، وهو ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة لضمان وصول الدعم لمستحقيه».

وأوضح «أبوستيت»: «قمنا بعمل نظام تكويد لضمان وصول الأسمدة المدعمة للفلاحين وضبط منظومة النقل إلى داخل مخازن الجمعيات الزراعية، وتم ذلك من خلال عمل كودين أحدهما لأمين المخزن والثاني لمدير الجمعية الزراعية، وللأسف خلال زيارتي لقريتي سألت مسؤول الجمعية عن المنظومة الجديدة فأخبرني أن الكودين معه، وهو ما جعلني لا أقتنع بالمنظومة الحالية لتوزيع الأسمدة المدعمة».