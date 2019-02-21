شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تحتل المرتبة الثانية في إنتاج زيتون المائدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر احتلت المرتبة الثانية للدول الأكثر إنتاجا لزيتون المائدة، وليس مطلوبا أن نتوسع في هذا النوع من الزيتون والأكثر طلبا هو التوجه نحو التوسع في زراعة الزيتون لأغراض إنتاج الزيت، موضحا أن هذا النوع من الزيتون من المحاصيل الواعدة زراعيا.

وأضاف «أبوستيت»، في كلمته خلال احتفالية جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، وحضور المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة والري في الجمعية، أنه سيتم التوجه نحو الزراعة المكثفة للزيتون لإنتاج الزيت من خلال حصادات وتكنولوجيات متقدمة تحقق إنتاجية تصل إلى 10 أطنان زيتون تنتج عند تصنيعها زيت زيتون بكمية تصل إلى 1.5 طن.

وأوضح أن هناك خبيرا تونسيا في مجال زراعة زيتون الزيت تفقد إحدى مزارع الزيتون الخاصة، وهو ما دفعه إلى التوقع بأن تتغير خريطة ترتيب الدول المنتجة لزيت الزيتون لتدخل مصر عالم الدول الكبرى في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات قادمة، موضحا أن الخبير توقع أن تكون مصر والسعودية ضمن ترتيب الدول الكبرى في إنتاج زيتون الزيت من خلال زراعة الزيتون المكثف.