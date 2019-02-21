شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد عبداللطيف، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة المصرية بكافة أجهزتها وهيئاتها ستنتقل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام المقبل.

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وأضاف «عبداللطيف»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتي العاصمة الإدارية، و«هني ويل» لنقل تكنولوجيا المدن الذكية، أن تمويل العاصمة الإدارية من حيث الدراسة والتنفيذ ذاتي بالكامل، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن إنشاء أول مركز سيطرة وتحكم أمني وتقديم خدمات السلامة العامة ونقل التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية، وتكلفة المركز من حيث الإنشاء تبلغ 1.5 مليار جنيه، ومن حيث توفير المعدات الإلكترونية تصل إلى نحو 37 مليون دولار، وسيستغرق تنفيذه نحو عام.

كما أشار إلى أن المركز يعد الأول في مصر الذي يستخدم أحدث تكنولوجيات المعلومات ويعزز من قدرات الأمن والحماية، حيث يعتمد على الرصد والتتبع للمساعدة في اتخاذ القرار.

وقال خالد هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة «هني ويل» في مصر، إن «مذكرة التفاهم تتضمن تنفيذ الشركة لمهام توفير التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بمشروعات المدن الذكية وبمواصفات عالمية تتماشى مع التوسع الحضري، وهو ما يتسق مع رؤية (مصر 2030)، كما ستقوم الشركة بتدريب كوادر مصرية لإدارة تلك المهام التكنولوجية».