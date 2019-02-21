شكرا لقرائتكم خبر عن «الأموال العامة» تضبط واقعتي فساد محليات بالمنوفية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، واقعتي فساد محليات بالمنوفية، بتمكين شخصين بالتعدى بالبناء على أراض زراعية، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وذكرت مباحث الأموال العامة في بيان لها أنها رصدت وجود تعديات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتيجة تواطؤ بعض مسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم مع أحد المواطنين واستصدار رخصة بناء بالمخالفة لقانون البناء، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كلٍ من «رضا.ع. ع» 56 سنة، فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرية مليج ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، سبق اتهامه في 4 قضايا «رشوة واستغلال نفوذ» إحداها مازالت متداولة، و«محمد.ك.م» 61 سنة، مدير قسم التنظيم بذات الوحدة ومقيم بدائرة مركز شرطة قوسنا، باستغلال موقعهما الوظيفي بالوحدة المحلية بقرية مليج.

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وأضافت التحريات قيام المتهمين بالتواطؤ مع «مصطفى. م. م» 38 سنة ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء منزل هيكل خرسانة بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمراني، بالرغم من أن جزءا من المساحة خارج الحيز العمرانى «أرض زراعية»، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وبسؤال كل من مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم، ومسؤولى مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام المحافظة، أكدوا الواقعة، وتم الحصول على المستندات المؤيدة لها وأرفقت بالأوراق. تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني.

كما أكدت التحريات قيام المتهم الأول بالاشتراك مع كلٍ من «سامي. ع. م» 57 سنة، فني تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم، و«خالد. م. م» 47 سنة، فني مساحة بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية، سبق اتهامه في 3 قضايا «رشوة واستغلال نفوذ» والمحبوس حالياً على ذمة إحداها، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع «عاطف. م. ج» 45 سنة، إخصائى اجتماعى، وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة بناء بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمرانى.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم، وكذلك بسؤال مسؤولى مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام المحافظة، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، كما تم ضبط المتهم الثاني وبمواجهة الأول والثانى اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث.