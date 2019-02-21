شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إنتاجنا من الأسماك البحرية «حاجة تِكسف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أفضل أنواع الاستثمار هو الأسماك أو الدواجن وهو أفضل من الاستثمار في إنتاج اللحوم الحمراء.

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وأضاف «أبوستيت» في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين، الخميس، أن «استخدام 1.1 كيلو علف ينتج كيلو أسماك، وتوفير واستخدام 1.7 كجم علف دواجن ينتج كيلو من اللحوم البيضاء، بينما توفير 6.5 كجم من أعلاف الإنتاج الحيواني ينتج كجم واحد فقط من اللحوم الحمراء»، موضحًا أنه يوجد مشروع للبنك الدولي لتقديم قروض ميسرة في مجال الإنتاج السمكي وسيتم توفيرها للقطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح: «أزمة مصر أن لديها أطول سواحل بحرية تتجاوز 4500 كم، ولا تتناسب مع إنتاج الأسماك البحرية الذي لا يتجاوز 6% من إجمالي إنتاج مصر من الأسماك»، واصفًا ضعف إنتاج مصر من الأسماك البحرية بأنه «حاجة تكسف»، مشددا على أهمية التوسع في الاستزراع السمكي البحري وإنشاء أساطيل للصيد في المياه العميقة خارج المياه الإقليمية.

وأضاف وزير الزراعة أن «مصر تستطيع أن تحقق طفرة في الإنتاج السمكي ومضاعفة كمياته من خلال خطة استثمارية ليست لمدة طويلة ولكن لا تتجاوز 5 سنوات، من خلال تكثيف الاستثمار في هذا القطاع الحيوي».