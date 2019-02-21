شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم من سوهاج: نهدف لأن يكون لدينا نظام تعليم مصري بتوليفة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك خطة موسعة تنفذها هيئة الأبنية التعليمية لإقامة وصيانة المدارس والفصول في مختلف محافظات مصر كلها، والصعيد له نصيب كبير منها، لافتا إلى أن الوزارة بخلاف بناء المدارس الحكومية والتجريبية واليابانية فإنها تعمل على التوسع في أشكال مختلفة من التعليم، ومصر الآن من الدول التي بها الآن خيارات كثيرة لأنظمة التعليم ما بين البريطاني والأمريكي والفرنسي وحاليا هناك نظام تعليم فنلندى وياباني والهدف في النهاية أن يكون لدينا تعليم مصري بتوليفة عالمية.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج يرافقه المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري لتفقد سير العملية التعليمية في عدد من المدارس الحكومية بالمحافظة وأعمال إنشاء إحدى المدارس الدولية الخاصة بمدينة سوهاج الجديدة.

وقال الوزير إن الزيارة استهدفت التعرف على أحوال التعليم بالمحافظة والمدارس المختلفة بها وأحوالها سواء حكومية أو تجريبية أو دولية والاستماع إلى المحافظ والقيادات التعليمية والتنفيذية وأولياء الأمور كنوع من المتابعة على الارض لحال التعليم بالمحافظة معربا عن سعادته بوجود مدارس دولية «انترناشيونال» بالمحافظة.

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وأكد «شوقي» أن الوزارة تسعى في خطتها الحالية لتطوير التعليم إلى تحقيق تعليم أفضل كثيرا الطلاب يعمل على فتح عقولهم ومداركهم لآفاق تعليمية جديدة، مطالبا أولياء الأمور برفع أيديهم عن أبنائهم وتركهم لكى يبدعوا في ظل العمل على تطبيق نظام تعليم جديد يهدف إلى تحقيق مستقبل مشرق للأطفال والكبار.

وتحدث الوزير عن مشكلة الكثافة داخل الفصول مؤكدا أنها تحتاج إلى تمويل ضخم لحلها وأن الوزارة تعمل حاليا إلى أن تتوفر الأموال على إيجاد حلول خارج الصندوق من خلال إقامة فصول سابقة الصنع واستخدامها لحل مشكلة الكثافات بالفصول وبخاصة في المحافظات التي بها كثافات مرتفعة مثل الجيزة والإسكندرية والشرقية، لافتا إلى أنه خلال العامين القادمين سيكون هناك حلول لهذه المشكلة.

وقال الوزير إن الوزارة تهدف في خطتها التعليمية الحالية إلى تطوير الطالب نفسه وتغيير طريقة واستراتيجية التعليم وتنمية مهارات الطلاب، وتابع: «مش هننشغل بالمباني ولا بالزي ولا بالكثافة ولكن هننشغل بالعقول، واطمنوا المشاكل التانية دى هنحلها».

ونفى «شوقى» صدور أي قرارات من الوزارة خاصة بزى موحد للعاملين بالمدارس، مؤكدا أن ما اثير في هذا الشأن كان تجربة خاصة بمحافظة الوادي الجديد ولا علاقة للوزارة بها. وأشار إلى انتهاء معظم المدارس من تسليم «التابلت» للطلاب قائلا: «الأمور بالنسبة للتابلت ماشية كويس ودفعة أولى ثانوى السنة دى هتبدع».

وقال الوزير إن وزارة التعليم من الوزارات التي يكثر تناولها بالشائعات وجزء من المشكلة تصديق الناس لكل ما يكتب على السوشيال ميديا، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية، وهناك مجموعات تستخدم «السوشيال ميديا» لابتزاز الدولة كلها في حين الدولة بها مؤسسات ومجلس نواب وأجهزة رقابية قادرة على مواجهة ذلك.

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة سوهاج