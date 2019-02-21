شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تعاني ضعف الإرشاد والحل في البدائل الإعلامية والإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تعاني من أزمة كبيرة في محطة الإرشاد الزراعي بسبب نقص عدد المرشدين، رغم أن خطة الوزارة تعمل على تفعيل دور الإرشاد الزراعي من خلال البحث عن بدائل للمرشدين، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة وإنشاء تطبيقات زراعية مدعومة بالصور والمعلومات التي تتصل بشبكة الانترنت.

وأشار «أبوستيت»، في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، وحضور المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة والري في الجمعية، إلى أهمية تطوير قناة مصر الزراعية لتواكب تحديث الإرشاد الزراعي تكون أحد البدائل لسد العجز في عدد المرشدين، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي للإرشاد الزراعي يوضح للمزارعين أعراض الأمراض والآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي.

وأوضح الوزير أن خطة تحديث الإرشاد الزراعي تعتمد على دور الموقع الإلكتروني الجديد في توعية المزارعين بآليات تحديد الكميات المناسبة من المبيدات والتقاوي لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، والتوعية بعدم التعامل مع المبيدات المغشوشة، وأن يتم التعامل فقط مع الشركات المعتمدة لتداول المبيدات والتقاوي.