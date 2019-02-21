شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح بالجيزة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح بالكامل لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 22/2/2019 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 23/2/2019، وذلك لضرورة تنفيذ أعمال ربط توسعات محطة مياه أطفيح الجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الثانية) بالمرحلة الأولى.

وأهابت الشركة، في بيان اليوم الخميس، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.