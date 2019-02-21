شكرا لقرائتكم خبر عن استلام 4 مدارس جديدة بالقاهرة.. والمحافظ: 22 مدرسة تدخل الخدمة العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن المحافظة لا تألو جهدًا في العمل على تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة لمواجهة الزيادة السنوية في أعداد الطلاب، وتخفيض كثافة أعداد الطلاب بالفصول.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الخميس، إنه خلال الأشهر الماضية تم الانتهاء من استلام 4 مدارس جديدة بعدد 135 فصلا بتكلفة إجمالية حوالي 47 مليون جنيه، بالإضافة إلى توسعة وتعلية 11 مدرسة بإضافة 168 فصلا دراسيا بتكلفة أكثر من 40 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة تقوم حاليا بتنفيذ 22 مدرسة جديدة تضم 900 فصل دراسي جارٍ العمل بها لتدخل الخدمة مع بداية العام المقبل بتكلفة حوالى 380 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة المحافظة بتوسعة وتعلية المدارس القديمة بإعادة إنشاء مبانٍ جديدة بها وذلك للتغلب على صعوبة توفير أراضٍ لإنشاءات جديدة بعدد 55 مدرسة بإنشاء 975 فصلا بتكلفة تتجاوز 341 مليون جنيه.