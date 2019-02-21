شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد انقطاع المياه عن مناطق بمدينة نصر اليوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها تقرر تأجيل موعد قطع المياه عن مناطق (المنطقة السادسة – المنطقة الثامنة – الحى الثامن- وجميع مشاريع حسن المأمون – شارع الطاقة – بنك الاسكان والتعمير – المبعوثين – القضاة – شروق النادي الأهلي) ليكون اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 21 / 2 /2019 وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي الجمعة الموافق 2019/2/22، نظراً للأعمال الجارية لتطوير شارع مصطفى النحاس، الأمر الذي يستلزم معه ربط خط المياه الجديد قطر 400 مم زهر مرن بدلا من الخط المتهالك.

وأهابت الشركة، في بيان اليوم الخميس، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.