شكرا لقرائتكم خبر عن «قضايا الدولة» تنجح في استعادة 30 فدانًا للدولة بـ«الطريق الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت هيئة قضايا الدولة، الخميس، في إعادة 30 فدانا للدولة بطريق «مصر – الإسكندرية» الصحراوي.

وقال المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن ذلك يأتي في إطار الدور الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام، وإن الهيئة حصلت بجلسة ٢٥/١٢/٢٠١٨ على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٥٧٢٢٨ لسنة ٦٠ ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة ٢٤/٦/٢٠١٤ في الدعوى رقم ٥٤٥١٢ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وأضاف أن الحكم الملغي كان قد أجاب المدعى إلى طلبه بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد ابتدائي للمدعى لمساحة 30 فدانا والكائنة بناحية غرب طريق «مصر – الإسكندرية» الصحراوي بسعر الفدان 2700 جنيه.