شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تُعلق على حظر السعودية استيراد البصل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، صعوبة الاتهام الموجه للبصل المصري الذي تم تصديره إلى السعودية بوجود متبقيات مبيدات به، موضحا أن هناك عددا من المبررات التي تؤكد براءته، منها أن المحصول يتم حصاده في شهر مايو، ولا يمكن بعد مرور 8 شهور على حصاده وتصديره بعد هذه المدة أن يكون به متبقيات من المبيدات، فضلا عن أن الكميات المكتشف وجود متبقيات مبيدات بها تم جمعها من الأسواق السعودية وليست من الرسائل الواردة إلى المملكة.

وأشار وزير الزراعة في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، وحضور المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة والري في الجمعية، إلى أنه لم تصل إلى مصر بيانات رسمية بالشحنات المرفوضة، إذا كانت هناك رسائل مرفوضة، لافتا إلى أن جميع العينات التي تم سحبها من الأسواق المصرية أيضا لعينات من البصل أكدت أنها أقل من الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، وتم إبلاغ المستشار التجاري للسفارة المصرية في السعودية بكل هذه النتائج، وهو ما يعني انتفاء المسؤولية عن الصادرات المصرية من البصل فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

وشدد على أن مصر تحتاج من الجانب السعودي توضيحا علميا ومستنديا حول أسباب رفض استيراد البصل المصري، مشيرا إلى أن مصر تواصل تنفيذ برامج تضمن عدم حدوث أي مشكلات تتعلق بتصدير أي حاصلات زراعية إلى الخارج فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات، وأن الوزارة تجهز من خلال لجنة المبيدات لبرنامج للمكافحة الحيوية بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.