شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يدعو لتجميد ومصادرة أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب العام المستشار نبيل صادق، إلى الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذى يساهم فى تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزي مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الإرهابية ، كما أشار النائب العام ، إلى أهمية تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية ، فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وطنية بما يتوافق مع تلك الاستحقاقات الدولية.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج المداخلات والمشاركات بمؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى اختتم أعماله اليوم الخميس بالقاهرة، مؤكدا على أهمية التحقق من الوجود القانونى الحقيقى للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطريق بديل لجمع وتمويل أنشطتهم الإرهابية من خلال وضع آليات فاعلة تسهم فى التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال من خلال نظم التحويل البديلة.

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وحث النائب العام، على دعم وحدات التحريات المالية فى كل دولة بهدف فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول، داعيا إلى تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية فى كل دولة.