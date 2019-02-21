شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقديم لحج القرعة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت وزارة الداخلية فيما يتعلق بطلبات لحج القرعة، أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصـــرى الجنسية، وألا يقل سن الرجال منهم عن 25 عاماً ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 13 يونيو 2019 الموافق 10شوال 1440هـ.

ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن ويستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر 45 عاماً فأكثر، بشرط ألا يقل عمر المحرم عن 18 عاماً.

ويتم التقديم الطلبات من خلال أقسام الشرطة أو عبر الانترنت حتى يوم 7 مارس المقبل حيث يتم غلق باب التقديم.