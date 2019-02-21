صور.. وزير التموين يكرم العاملين المتميزين بهيئة السلع التموينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية حفل تكريم العاملين المتميزين فى مختلف قطاعات وإدارات الهيئة العامة للسلع التموينية، لتميزهم فى أداء الأعمال الموكلة إليهم. كما شهد الوزير تكريم أبناء العاملين المتفوقين فى الشهادات العامة الدراسية لعام 2018 المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وقد أثنى الوزير على الجهود المبذولة من جانب العاملين بالهيئة والوزارة والجهات التابعة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى أداء الأعمال.

جانب من التكريم جانب من التكريم

جانب من التكريم جانب من التكريم

جانب من التكريم جانب من التكريم

جانب من التكريم جانب من التكريم

جانب من التكريم جانب من التكريم Advertisements

جانب من التكريم جانب من التكريم

جانب من التكريم جانب من التكريم

جانب من التكريم جانب من التكريم

جانب من التكريم جانب من التكريم

جانب من التكريم جانب من التكريم

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