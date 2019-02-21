شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن حى جنوب المنيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع المياه عن حي جنوب المنيا لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 22/2/2019 حتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23/2/2019 وذلك لأعمال الصيانة . وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة Advertisements وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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