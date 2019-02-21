صور.. طلاب أولى ثانوى يبدأون الدراسة على "التابلت" فى مدارس الوادى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم البدء اليوم فى التدريس على التابلت بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، فى إطار تعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأثنى التداوى، على تطوّر منظومة التعليم الجديدة والتى ستعمل على تغيير رؤية العالم للتعليم المصرى وترتيب التصنيف العالمى.
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