ممثلة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة تشيد بـ"السجون" في توفير الرعاية الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عقد قطاع السجون دورة تدريبية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان للقائمين على تقديم الخدمات والمشورة الصحية بمنطقة سجون القناطر من "ضباط، أطباء، تمريض، فنيين، إخصائيين اجتماعيين" وذلك بحضور عدد من مسئولي مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من مسئولي وزارة الصحة والسكان بالإضافة إلى عدد من المتخصصين.

وفى بداية فعاليات الدورة قامت كريستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالترحيب بالمتدربين، كما تقدمت بالشكر لوزير الداخلية على أوجه التعاون المثمر والبناء مع المكتب، وما لمسته من جهود مبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية داخل السجون، كما أشادت بالتعاون القائم بين قطاع السجون والقطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان لتقديم الرعاية الصحية لنزلاء السجون، ولاسيما الشق الوقائي الذى يساهم في الحد من انتشار الأمراض، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في هذا المجال.

وأعرب مسئولو وزارة الصحة والسكان عن شكرهم لوزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على تنظيم برنامج تدريبي متميز للأطباء والممرضين والفنيين والأخصائيين الاجتماعيين حول الرعاية الصحية وخدمات المشورة داخل السجون، مشيرين إلى أن تلك الدورة تتفق مع استراتيجية مكافحة الأمراض المعدية، واتساقاً مع مبادرة رئيس الجمهورية - للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، معربين عن تطلعهم لاستمرار التعاون في عقد مثل تلك الدورات.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ولاسيما الرعاية الصحية بشقيها العلاجي والوقائي، وذلك من خلال تدريب العناصر البشرية القائمة على تقديم الخدمات والمشورة الصحية لنزلاء السجون.