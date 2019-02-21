المحكمة تحدد شروط أحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي ضمن المبالغ المحسوب عليها في المعاش بنسبة 80% من مجموع قيمته.
وفي حيثيات حكمها حددت المحكمة ثلاثة شروط لتطبيق الحُكم على أصحاب المعاشات كالتالي:
1 – تحتسب نسبة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات التي حصلوا عليها أثناء وجودهم في الخدمة.
2 – أن يكون صاحب المعاش سدد الاشتراكات التأمينية عن تلك العلاوات.
3 – ألا تكون تلك العلاوات تم احتسابها من قبل ضمن المعاش.
وأكدت المحكمة أن إضافة العلاوات الـ5 حقق مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية.
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