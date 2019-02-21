الداخلية توجه حملات أمنية بـ 5 محافظات لمواجهة الخارجين عن القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان، المنيا، الغربية، الشرقية، الفيوم" عدة حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة في مديرية أمن أسوان عن ضبط "3 قطع سلاح ناري، 4 قضايا مخدرات، 16 قضية تموينية، 593 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 720 حكم قضائي.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط "20 قطعة سلاح ناري، 3 قضايا مخدرات، 7 قطع سلاح أبيض ، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 35 قضية تموينية، 18 قضية في مجال المسطحات، 3944 مخالفة مرورية، 548 مخالفة مرافق، تنفيذ 1750 حكم قضائي".

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ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة أمنية ضُبط خلالها "519 مخالفة إشغال بالطريق العام وإزالة كافة التعديات".

وضُبط في حملة أمنية وُجهت لمديرية أمن الشرقية "9 قطع سلاح نارية، 12 قضية مخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا متنوعة، 30 قضية تموينية، 733 مخالفة مرافق، 1321 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 5665 حكم قضائي".

وخلال حملة أمنية في الفيوم تم ضبط "8 أسلحة نارية، 3 قضايا مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، متهم مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا متنوعة، 11 قضية في مجال المسطحات، 89 قضية تموينية، 384 مخالفة مرافق، 986 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1090 حكم قضائي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.