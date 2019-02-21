بزعم تسفيرهم للخارج.. ضبط نجار اشترك مع شقيقه بالنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالشرقية اشترك مع شقيقه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من "خالد.ج"، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية و4 آخرين، بقيام "عمر.ن" نجار مسلح، وشقيقه "على" متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد إلا أنهما لم يلتزمان بذلك وامتنعا عن رد المـبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص والتحري تبين صحة الواقعة وقيام المذكوران، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها45 ألف جنيه، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية إلا أنهما لم يلتزمان بذلك وامتنعا عن رد المـبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع شقيقه على النحو الوارد بالبلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.