مباحث كرداسة تسابق الزمن لفك طلاسم جثة "طالبة المشمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لفك طلاسم العثور على جثة طالبة ملفوفة بـ "كيس مشمع" داخل جوال عُثر عليه بطريق المريوطية بنطاق مركز كرداسة.

مصادر أمنية نفت صحة ما تداوله البعض عن تكسير الجاني عظام الضحية، مؤكدة أن المناظرة أثبتت عدم وجود أي آثار طعنات أو خنق أو طلق ناري.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، في القضية إن المجني عليها "سيدة" طالبة بالصف الثالث الإعدادي، أصيبت بنزيف في المخ ناتج عن ضربها بمنطقة الرأس.

وشكل العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث ترأسه المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر والرائد إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة؛ لكشف ملابسات الواقعة.