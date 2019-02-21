مدبولي يُوجه بسرعة التسويق للمناطق الاستثمارية والصناعية لبدء التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تم تنفيذه بشأن المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات، وذلك بحضور وزراء: الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذيّ لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبحسب بيان، وجّه رئيس الوزراء بسرعة توفير المستحقات المالية للهيئة الهندسية التي تتولى عملية التنفيذ للمناطق الاستثمارية، مع البدء في تسويق هذه المناطق، حتى قبل الانتهاء من تنفيذها؛ تمهيداً لبدء التشغيل.

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إلى أن طرح هذه المناطق تم بالفعل منذ أكثر من شهر، ولدينا حتى الآن ثلاث شركات ستقوم بدور المطوّر الذي سيتولى المناطق الاستثمارية، لافتة في هذا الصدد إلى أن المنطقة الاستثمارية بكلٍ من القليوبية وميت غمر عليهما إقبال كبير، وسيتم التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للترويج وسرعة التشغيل لمنطقة الصف بالجيزة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ أن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر تتخصّص في صناعات الألومنيوم والحديد، بينما تتخصص المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها في الصناعات الزراعية والخدمات والعديد من الورش المتخصصة، بينما يشمل مشروع إنشاء المناطق الاستثمارية بمدينة الصف واحة للحرف اليدوية على مساحة 10آلاف متر مربع تضم مباني للحرف والزجاج والخزف والسجاد، فضلا عن مدرسة للفنون، ومركز حضري للمرأة، كما تشمل المناطق بالصف منطقة ورش تعليمية على مساحة 8 آلاف م2، إضافة لمنطقة تجارية على مساحة 12ألف م2، ومركز تجاريّ، ومنطقة خدمية وإدارية على مساحة 3 آلاف م2، كما تضم مصنع سورناجا للحراريات على مساحة 17 ألف م2.

واستعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذيّ للمناطق الصناعية التي يتم تنفيذها لصالح هيئة التنمية الصناعية، والتي تشمل 13 منطقة صناعية في 12 محافظة على مساحة 538 فداناً تشمل 4311 وحدة صناعية، وتتضمن إنشــــاء 13 منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذه المناطق تشمل مجمع مفروشات وملابس جاهزة بكلٍ من محافظتي الغربية والبحيرة، وكذا مجمع صناعيّ متعدد الأنشطة بمحافظة الفيوم، إضافة إلى عدد من الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة في 9محافظات: الإسكندرية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.

وأشار اللواء إيهاب الفار إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء بعض المناطق الصناعية في 25 إبريل المقبل، وهناك مناطق صناعية أخرى مخطط الانتهاء من تنفيذها في 30 يونيو المقبل، ثم يتم الانتهاء من مناطق صناعية أخرى في 31 أكتوبر، على أن ينتهي تنفيذ كافة المناطق الصناعية في 31 ديسمبر هذا العام.

وأكد أن أعمال إنشاء المناطق الصناعية للصناعات الغذائية والهندسية والكيمياوية البسيطة تتم في محافظة الإسكندرية على مساحة 21 فدانا، وفي محافظة البحر الأحمر يتم على مساحة 40 فدانا، تشمل 218 وحدة صناعية، وفي محافظة المنيا تشمل صناعات غذائية وكيماوية وهندسية، على مساحة 18 فدانا، كما يتم في محافظة أسوان إنشاء منطقة صناعية للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بمساحة 57 فدانا، كما يتم في سوهاج إنشاء منطقة للصناعات الغذائية والهندسية على مساحة 71 فداناً، بالإضافة لإنشاء مناطق للصناعات الغذائية والهندسية بمحافظات: الأقصر والغربية وبني سويف وأسيوط وقنا، بينما تشمل المناطق الصناعية في محافظة البحيرة منطقة للمفروشات والملابس الجاهزة، فيما يتم تنفيذ مجمع صناعيّ متعدد الأنشطة بمحافظة الفيوم على مساحة 51 فداناً.

كما تشمل المناطق الصناعية مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة جنوب الرسوة ببورسعيد وكذا في مدينة السادات وفي مدينة بدر ويبلغ إجمالي عددها 498 مصنعا، على مساحة 135,5فدان.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء شدّد على ضرورة بدء عملية التسويق، وعدم الانتظار لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات، كما كلّف بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق الخارجية لجميع المناطق الصناعية التي يتم تنفيذها.​