مشكلات المعلمين على رأس أجندة "قوى النواب" الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بعد غد، السبت، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018.
وتعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن "تراخى الإدارات التعليمية بالجيزة في إرسال كشوف العاملين بأجر بالمدارس لمديرية التعليم"، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب أحمد خليل، بشأن "تأخر إجراءات تثبيت عدد 600 إداري وعامل بمديرية أطفيح التعليمية".
كما تناقش اللجنة فى اجتماع الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن "عدم تثبيت العاملين بنظام مجلس الأمناء حيث إن الرواتب والأجور بسيطة لا تتناسب مع ظروف الحياة الصعبة".
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