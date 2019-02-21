"طاقة النواب" تناقش قراءات العدادات الوهمية للكهرباء الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملف قراءات العدادات الوهمية وأثر ذلك في قيمة فواتير المشتركين، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام خميس إبراهيم، بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه وعدم مطابقة قراءة العدادات للاستهلاك الفعلي لكثير من المواطنين. كما تنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك باجتماعها المستمرة لثلاث أيام متتالية تبدأ السبت المقبل.

كما تبحث بأحد اجتماعاتها جهود وزارة البيئة في تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظات (قنا – أسيوط – كفر الشيخ – الغربية)، إضافة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رشوان، بشأن البدء في توصيل الغاز الطبيعي لمركزي ومدينتي أبو تيج والغنايم – محافظة أسيوط، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن البدء في توصيل الغاز الطبيعي لمركز ومدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

كما تناقش اللجنة العديد من طلبات الإحاطة جاء أبرزها طلب النائب عادل عامر، بشأن إنشاء محطة توزيع كهرباء بمنطقة غرب المنيا التابعة للمشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن عدم إدخال الغاز الطبيعي لكثير من مناطق قوص وقفط - محافظة قنا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن: إدخال الغاز الطبيعي لقرى مركز أبو حماد شرقية الملاصقة لمدينة أبو حماد - محافظة الشرقية والتي تم إدخال الغاز الطبيعي لها، وقيام شركة الغاز الطبيعي بإتلاف طريق أبو حماد أبو كبير - محافظة الشرقية.​