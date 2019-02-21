مدبولي يتابع استعدادات محافظتي السويس والإسماعيلية لبطولة كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة استعدادات محافظتي الإسماعيلية والسويس لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية.

وبحسب بيان، جرى استعراض التقدم المحرز فى تنفيذ خطط ومشروعات رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية والمرافق المتعلقة باستضافة مباريات البطولة، وطرق تدبير المخصصات المالية لتنفيذ تلك المشروعات، سواء من موازنات المحافظات، أو ما تم الإعلان عن تقديمه من الشركات الموجودة فى المحافظات من إسهامات فى إطار المشاركة المجتمعية.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بتكثيف المتابعة اليومية لاجراءات تنفيذ خطط التطوير ورفع الكفاءة، مشدداً على أنه سوف يتابع بنفسه معدلات التنفيذ أولاً بأول، سواء من خلال اتصالاته بالمحافظين، أو الزيارات الميدانية التى سيقوم بها للمحافظات التي سوف تستضيف مباريات البطولة.​

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