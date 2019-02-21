محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: أكدت دار الإفتاء المصرية، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية هم خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين. وأضافت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس، أن أعضاء جماعة الإخوان لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة.​

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كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: "الإخوان" أعداء لمصر ولم يقدموا أي منجز حضاري يخدم الدين أو الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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