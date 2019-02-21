صحة النواب تناقش 19 طلب إحاطة بشأن نقص الخدمات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، 19 طلب إحاطة متعلقة بالأوضاع الصحية ونقص الخدمات والمستلزمات ومشكلات المستشفيات.

وتعقد لجنة الشئون الصحية 3 اجتماعات بعد غد، السبت، تناقش خلالها طلب إحاطة بشأن ما حدث في منطقة السلام- القاهرة من خفض عدد سيارات الإسعاف المخصصة لنقل المرضى والمصابين بالفشل الكلوي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو أبواليزيد، بشأن نقطة الإسعاف التي طالبنا بإنشائها بالأرض الفضاء المجاورة لسنترال بولاق الدكرور بشارع ناهيا بالرغم من أخذ جميع الموافقات وحتى الآن لم يتم التنفيذ.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم وجود مرفق إسعاف بمدنية صان الحجر- محافظة الشرقية أسوة بالمراكز الأخرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي على الشرقاوي، بشأن تردي حالة مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن عدم صيانة وإحلال وتجديد نقطة الإسعاف بمنطقة دسوس الحلفاية وأبو حمص بالبحيرة حيث إنها متهالكة وتحتاج إلى صيانة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن توفير 9 سيارات إسعاف بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب (حسن عمر حسنين، النائب عصام القاضي، النائبة سحر صدقي خليفة) بشأن عدم توافر الإمكانيات والمستلزمات الطبية والعلاجية ومأكولات للمرضى لمستشفى الجزام بأبو زعبل مركز الخانكة محافظة القليوبية.

وتجتمع اللجنة يوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقــدم من النائب محمد محمد عباس، بشأن فتح عيادة تابعة للتأمين الصحي بقرية إدفينا- مركز رشيد محافظة البحيرة بالشقة السكنية التابعة للوحدة المحلية بأدفينا، وطلب الإحاطة المقــدم من النائبة شرين عبد العزيز القشاش، بشأن عدم توافر علاج الأورام لمرضى أورام التأمين الصحي وتضارب تقارير اللجان المختصة من فرع التأمين الصحي بالمنوفية، وطلب الإحاطة المقــدم من النائب عصام الصافي قاسم، بشأن الخدمة المقدمة لمرضى التأمين الصحي بالبحيرة، وطلب الإحاطة المقــدم من النائب محمود عزت أبو عزوز، بشأن العديد من المخالفات الموجودة بالتأمين الصحي فرع بني سويف، وطلب الإحاطة المقــدم من النائب خالد حنفي جمعة، بشأن معاناة الكثير من ذوي الإعاقة من سوء المعاملة غير المبررة بوحدات المجالس الطبية على مستوى الجمهورية، وطلب الإحاطة المقــدم من النائب محمود عطية، بشأن توقف عمل موقع المجالس الطبية المتخصصة منذ أكثر من عشرين يوماً عن تسجيلات الحالات المرضية.

وتناقش لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن تدني خدمات الوحدات الصحية على مستوى جمهورية مصر العربية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تحويل الوحدات الصحية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية إلى عيادات خارجية وطوارئ، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة النظر في تشغيل الوحدة الصحية بالقرى كعيادة خارجية، وخاصة الوحدات التي تم تزويدها بأجهزة غسيل كلوي وأشعة وحضانات أطفال.​