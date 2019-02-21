مصر | تأجيل دعوى إلغاء "الامتناع عن نقل السفارة المصرية للقدس" لـ4 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إلغاء "الامتناع عن نقل السفارة المصرية للقدس" لـ4 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري مفوضين، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، وآخرين، طالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن نقل السفارة المصرية من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية لجلسة 4 أبريل المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15696 لسنة 72 قضائية، أن الأزهر الشريف هو المسؤول عن نشر علوم الإسلام بمصر والعالم، وكذلك الكنيسة المصرية مسؤولة عن الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف ضد قرار الرئيس الأمريكي.

وأضاف أن مصر والدول العربية مدعوة لنقل سفارتها إلى القدس الشريف، وكذلك جميع الدول العربية، وأيضا لابد من اتخاذ كافة الإجراءات لوقف قرار الرئيس الأمريكي.