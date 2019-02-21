مصر | حجز دعوى إلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار بالمرتبات للتقرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز دعوى إلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار بالمرتبات للتقرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من نصر الدين حامد وعزت سليمان، المحاميان، والتى طالب فيها بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الرأسمالية، مع إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لكتابة التقرير.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 40985 لسنة 72 قضائية أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.