مصر | تأجيل دعوى وقف إنشاء محطة الضبعة النووية لـ16 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى وقف إنشاء محطة الضبعة النووية لـ16 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محمد سعيد العطار المحامي، والتى يطالب من خلالها بوقف جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة "روس اتوم" الروسية والخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، لجلسة 16 مايو المقبل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 65977 لسنة 70 ق إن المحطات النووية لم تعد هي الوسيلة الأفضل لتوليد الطاقة من حيث عوامل الأمان، حيث بدأت دول عديدة وعلى رأسها اليابان بالبحث عن طرق بديلة عن المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، وهي بلاد مستقرة لا تهددها أخطار مثل التي تهدد منطقة الشرق الأوسط.