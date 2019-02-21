مصر | ضبط 3 أشقاء وعاطل بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشقاء وعاطل بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشتركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع قطاعي الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، في شن حملة مكبرة على منطقة بني شعران بدائرة مركز شرطة منفلوط، استهدفت عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة واستخدام الأسلحة النارية.
وتم ضبط ثلاثة أشقاء وهم كلٍ من: "عبدالناصر. م. أ"، مواليد 1975، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرها مخدرات، فرج، مواليد 1979، وعاطف، 1979، مقيمون بذات الناحية، وذلك حال تواجدهم بمسكنهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية- طبنجة- فرد محلي الصنع- كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- 3780 قرصا مخدرا لعقاري "الترامادول، الكبتاجون"- 172 طلقة مختلفة الأعيرة- 4 خزن- مبلغ مالي- 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
وكما تم ضبط أحد الأشخاص، سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتين، بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق وجاري استمرار الحملات الأمنية.
تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين في قضية اغتيال النائب العام
نفذ قطاع السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.
وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.
ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.