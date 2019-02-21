مصر | ضبط 3 أشقاء وعاطل بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشقاء وعاطل بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع قطاعي الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، في شن حملة مكبرة على منطقة بني شعران بدائرة مركز شرطة منفلوط، استهدفت عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة واستخدام الأسلحة النارية.

وتم ضبط ثلاثة أشقاء وهم كلٍ من: "عبدالناصر. م. أ"، مواليد 1975، سبق اتهامه في 6 قضايا آخرها مخدرات، فرج، مواليد 1979، وعاطف، 1979، مقيمون بذات الناحية، وذلك حال تواجدهم بمسكنهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية- طبنجة- فرد محلي الصنع- كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- 3780 قرصا مخدرا لعقاري "الترامادول، الكبتاجون"- 172 طلقة مختلفة الأعيرة- 4 خزن- مبلغ مالي- 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وكما تم ضبط أحد الأشخاص، سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتين، بمحافظة الجيزة حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق وجاري استمرار الحملات الأمنية.